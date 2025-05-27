"Роман переписав ШІ": письменниця видала книгу, в якій забула прибрати промт для ChatGPT

ШІ для багатьох став уже невіддільною частиною життя у різних сферах. Вочевидь, інколи ним послуговуються і письменники. Щонайменше Лена Макдональд.

Письменниця "спалилася", бо забула видалили промти для ChatGPT, який, вочевидь, щонайменше писав частину книги. Більше про це розповідає 24 Канал з посиланням ITC.

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Як "спалилася" письменниця

Лена Макдональд нещодавно видала любовний роман "Академія Темного Яру: 2-й рік". Прямо посеред сцени між головною героїнею і принцом-драконом з'являється наступний текст:

"Я переписав уривок, щоб він більше відповідав стилю Дж. Брі, який містить більше напруги, жорстких відтінків та глибокого емоційного підтексту, прихованого під надприродними елементами".

З цього промту стає зрозумілим, що Макдональд забажала зімітувати стиль письменниці Джей Брі, аби більше зацікавити читачів. Тому її рукопис або його частини переписував штучний інтелект. І викрити це вдалося лише тому, що вона не прибрала технічний фрагмент.



Уривок з технічним текстом від ChatGPT / Скриншот з мережі

Цікаво, що перший тираж книги з цим "браком" уже не знайти. Видавництво прибрало цей уривок тексту і видало новий тираж. Сама ж письменниця зникла з онлайн-простору – не публікує нічого в соцмережах і не з'являється в інформаційному полі. Можливо вона змінила псевдонім, як вказує Amazon, Макдональд може публікуватися під іменем Сієнна Паттерсон.