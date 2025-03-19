Під неї танцюють навіть собаки та коти: що відомо про пісню "Гуцулка", яка підірвала TikTok

У TikTok стрімко набирає популярності веселий трек "Гуцулка". Попри те, що під нього танцюють тисячі користувачі, справжні зірки цього тренду – домашні улюбленці.

Цікаво, що мелодія дуже нагадує українські коломийки. 24 Канал розповідає, що відомо про новий нашумілий тренд у TikTok.

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У TikTok завірусилася пісня "Гуцулка"

У TikTok набирає шалену популярність трек Hutulca румунського виконавця Ніколао Петрице. Під цю запальну мелодію танцюють всі. Однак справжніми зірками цього тренду стали домашні улюбленці.

Мелодія пісні дуже нагадує коломийки, тому пісня особливо швидко підкорила український TikTok.

Песик станцював під пісню "Гуцулка": дивіться відео

Кіт та власниця станцювали під "Гуцулку": дивіться відео

Люди також знімають відео під пісню "Гуцулка": дивіться відео

Що відомо про пісню "Гуцулка"

Спочатку композицію виконував молдавський співак Нікола Гліб, відомий популяризацією місцевого фольклору, що тісно перегукується з карпатським. У пісні автор співає про гуцулку - дівчину з гір, яку він дуже кохає.

Nicolae Glib - Hutulca: дивіться відео

Однак у TikTok популярною стала версія пісні, яку переспівав румунський артист Ніколао Петрице. Згодом, після того, як вона завірусилася, співак випустив ще один ремікс, у якому з'явилися кумедні рядки про домашніх тваринок.

Neculau Petrica - Hutulca Hutulca: дивіться відео

Деякі рядки з пісні переклала переможниця шоу "Топмодель по-українськи" Мальвіна Чукля, яка народилася на Буковині та володіє румунською мовою. З її перекладу стає зрозуміло, що слова у пісні – набір різних слів.

Гопача і знову гоп, гуцулка-гуцулка. Кавуся на вогні да гуцулка-гуцулка. Сьогодні п'ятниця, стійте так, гуцулка,гуцулка. Випий і мою кавусю, гуцулка-гуцулка,

– йдеться у пісні.

Мальвіна Чукля переклала пісню "Гуцулка": дивіться відео

До слова, раніше TikTok захопив тренд, де люди демонструють своїх пухнастих друзів під пісню The Night We Met у виконанні американського гурту Lord Huron. У своїх відео користувачі показують домашніх улюбленців зараз і в день, коли вони з'явилися в їх житті.