Суть тренду полягає у тому, щоб показати свого улюбленця зараз і в день, коли ви його полюбили. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про новий тренд у TikTok

Кожен, хто має домашнього улюбленця, добре пам'ятає день, коли котик, песик чи інша тваринка з'явилася у його житті. Зазвичай перші кроки наших менших друзів були нервові та невпевнені через страх.

Наприклад, котики люблять знайти сховок за ліжком, чи під столом, щоб їх не чіпали. Однак, як тільки тваринка звикає до свого власника та нової домівки, розпочинається шоу з тривалістю у багато років.

Здавалося, що ці невинні та милі друзі не здатні заподіяти шкоду. Але з кожним наступним днем саме вони стають господарями квартири та всіляко мітять територію: гризуть та дряпають меблі, нищать квіти й взуття тощо.

Зараз же TikTok та інші мережі дають можливість поділитися всіма кумедними витівками домашніх улюбленців. Крім того, з'являються і щемливі тренди, коли власники тварин показують своїх улюбленців через деякий час після того, як вони з'явилися у їхньому житті.

Саме такий тренд зараз і набуває популярності у TikTok.

Дивіться трендові відео з TikTok

Так вже склалося, що більшість відео пов'язані з котиками, які вкрай популярні у соціальних мережах.

Коти, хоч і горді тварини, але не проти поділитися славою із собаками. Тому власники песиків також публікують милі відео.

Додамо, що на трендових відео не менш щемлива пісня The Night We Met у виконанні американського гурту Lord Huron.