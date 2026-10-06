Куди зникла задня стіна: загадка дивовижних будинків у Львові, які ламають мозок

Львів не перестає дивувати своєю архітектурою, яка часом здатна викликати справжнє запаморочення. Однією з найцікавіших загадок міста є так звані "пласкі" будинки. Коли дивишся на них з певного ракурсу, здається, що будівля позбавлена задньої стіни, а її товщина становить не більше метра.

Що насправді вони приховують, як влаштовані квартири всередині та чому такі споруди свого часу стали вимушеним трендом, розповість 24 Канал.

Який всередині "будинок-стіна"?

Найвідоміший "будинок-стіна" (або будинок-корабель) розташований у Личаківському районі на вулиці Пекарській, 34. Проходячи повз нього, люди часто зупиняються від подиву: будівля виглядає так, ніби це просто пласка театральна декорація, за якою нічого немає.

Будинок-стіна на Пекарській / FB: Львів Туристичний

Насправді з будинком усе гаразд – це дивовижна оптична ілюзія. Секрет полягає в тому, що фасад і бічна стіна споруди збігаються під надзвичайно гострим кутом – усього 45 градусів, а сама вершина цього кута зрізана й має ширину лише 1,4 метра.

Коли ви дивитеся на будинок з боку перехрестя, його широка частина повністю ховається з поля зору.

Цікаво, що у найвужчій "носовій" частині будинку кімнати мають специфічну трикутну форму. Мешканці часто використовують ці гострі кути для монтування нестандартних шаф, полиць або декору. Натомість уся інша житлова зона вглибині будинку є цілком прямокутною та комфортною.

Чому архітектори будували "пласкі" споруди?

Поява таких архітектурних химер у Львові наприкінці XIX – на початку XX століття не була пов'язана з епатажем. Причина куди прозаїчніша – шалена вартість землі за австрійських часів.

Через хаотичний поділ ділянок та перепродажі архітекторам часто діставалися "незручні", вузькі або трикутні клаптики землі. Щоб максимально ефективно використати кожен квадратний метр дорогої території, винахідливі будівельники повторювали контури ділянки, зводячи будинки трикутної чи трапецієподібної форми.

Де ще шукати "будинки-стіни" у Львові?

Загалом у місті Лева налічують близько 10 таких плоских кам'яниць. Ось кілька крутих локацій, крім Пекарської:

Вулиця Лисенка, 10 – це триповерхова необарокова кам'яниця кінця XIX століття. Її гострий кут виник через те, що ділянка межувала з монастирським муром.

Окрім архітектурної витонченості, будинок має історичну цінність – на початку XX століття тут зупинявся Симон Петлюра.

Вулиця Тараса Бобанича, 8 (колишня Короленка) – цей будинок колись примикав до фортифікаційних валів. Він виділяється високими вікнами, вежами на даху та витонченими балконами.

Вулиця Залізняка, 10 – менш відома, але неймовірно красива "стіна", яка ідеально доповнює затишну вуличку Нового Світу.