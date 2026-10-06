Что на самом деле они скрывают, как устроены эти квартиры изнутри и почему такие постройки в свое время стали вынужденным трендом, расскажет 24 Канал.

Как выглядит "дом-стена" изнутри?

Самый известный "дом-стена" (или дом-корабль) расположен в Лычаковском районе на улице Пекарской, 34. Проходя мимо него, люди часто останавливаются от удивления: здание выглядит так, будто это просто плоская театральная декорация, за которой ничего нет.

Дом-стена на Пекарской / FB: Львов Туристический

На самом деле с домом все в порядке – это удивительная оптическая иллюзия. Секрет заключается в том, что фасад и боковая стена здания сходятся под чрезвычайно острым углом – всего 45 градусов, а сама вершина этого угла срезана и имеет ширину всего 1,4 метра.

Когда вы смотрите на дом со стороны перекрестка, его широкая часть полностью скрывается из поля зрения.

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Интересно, что в самой узкой "носовой" части дома комнаты имеют специфическую треугольную форму. Жильцы часто используют эти острые углы для установки нестандартных шкафов, полок или декора. Зато вся остальная жилая зона в глубине дома является вполне прямоугольной и комфортной.

Почему архитекторы строили "плоские" здания?

Появление таких архитектурных причуд во Львове в конце XIX – начале XX века не было связано с эпатажем. Причина гораздо прозаичнее – безумная стоимость земли в австрийские времена.

Из-за хаотичного раздела участков и перепродаж архитекторам часто доставались "неудобные", узкие или треугольные клочки земли. Чтобы максимально эффективно использовать каждый квадратный метр дорогостоящей территории, изобретательные строители повторяли контуры участка, возводя дома треугольной или трапециевидной формы.

Где еще искать "дома-стены" во Львове?

Всего в городе Льва насчитывается около 10 таких плоских каменных домов. Вот несколько интересных локаций, помимо Пекарской:

Улица Лысенко, 10 – это трехэтажный каменный дом в стиле необарокко конца XIX века. Его острый угол возник из-за того, что участок граничил с монастырской стеной.

Помимо архитектурной изящности, дом имеет историческую ценность – в начале XX века здесь останавливался Симон Петлюра.

Улица Тараса Бобанича, 8 (бывшая Короленко) – этот дом когда-то примыкал к фортификационным валам. Он выделяется высокими окнами, башнями на крыше и изящными балконами.

Улица Зализняка, 10 – менее известная, но невероятно красивая "стена", которая идеально дополняет уютную улочку Нового Света.