Не завжди приклад для наслідування: колишній підлеглий розповів про погану звичку Стіва Джобса

Стів Джобс – це часто приклад саме успіху, проте він також має і шкідливі звички. Його колишній підлеглий розповів про одну з них.

Безкомпромісна увага до деталей, здатність бачити суть у складному та наполегливість зробили Стіва Джобса іконою інновацій, однак з ним не завжди було легко працювати. Про це пише 24 Канал із посиланням на CNBC.

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Він зловживав часом підлеглих

Зокрема креативний директор Pixar Піт Доктер пригадав про труднощі.

Доктер розповів, що Джобс мав унікальну здатність дуже швидко вникати в нову ситуацію – йому вистачало кількох хвилин, щоб зрозуміти суть дискусії навіть у сфері, де він щойно з’явився. На думку Доктера, це не була вроджена риса, а результат багаторічної практики, постійного інтелектуального напруження і дисципліни.

Але поряд з цією здатністю Джобс мав і менш приємні звички. Наприклад, повну відсутність поваги до особистого часу співробітників.

Він телефонував у будь-який час дня чи ночі, о 3-й годині ночі, коли ви у відпустці – не мало значення. Якщо він хотів поговорити з вами про це, ви брали участь,

– поділився той.



Поведінка Стіва Джобса іноді була не надто приємною / Фото Pexels

Така поведінка, хоч і була продиктована захопленням роботою, навряд чи є зразком для наслідування.

До слова, Стів Джобс наголошував на важливості внутрішньої впевненості та інтуїції, стверджуючи, що сенс життя відкривається лише ретроспективно.