Ден Бюттнер, дослідник регіонів світу, де люди живуть особливо довго, вважає, що одним із найдієвіших способів зниження рівня гормону стресу, а саме кортизолу, є регулярне спілкування. Про це пише 24 Канал із посиланням на High Net Purpose.

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Чому потрібно спілкуватись

Часто сам цю звичку недооцінюють, проте дарма.

За словами експерта, навіть короткі розмови з кимось із близького оточення або випадкові взаємодії з баристою, сусідом чи колегою можуть помітно зменшити стрес. Він пояснив, що під час живого спілкування ми встановлюємо зоровий контакт і виходимо з власних думок, які часто загострюють або й провокують тривогу.



Стрес може негативно впливати на загальний стан / Фото Pexels

Бюттнер також наголосив, що не лише якість харчування чи фізична активність впливають на тривалість життя. Одним із головних чинників довголіття є саме міцні соціальні та родинні зв’язки.

Раніше вчені з Університету Британської Колумбії створили "формулу щастя" для ідеального дня, яка включає соціальні контакти, фізичну активність і помірну кількість роботи.

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