Науковці з Університету Британської Колумбії проаналізували, як виглядає ідеальний день. Про це пише 24 Канал із посиланням на T4.

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Що входить у цю формулу

Дослідження базується на даних Американського опитування про використання часу (ATUS), зібраних у період із 2013 по 2021 рік. Результатом стала своєрідна "формула щастя", яка поєднує в собі соціальні контакти, фізичну активність і навіть помірну кількість роботи.

Дослідники порівняли різні види діяльності з інгредієнтами рецепта. Наприклад, роботу вони описали як сіль – вона потрібна, але в надлишку шкодить. А от друзі – це мов шоколадна стружка, чим більше, тим краще.



Друзі також входять до цієї формули / Фото Pexels

У центрі цієї формули – родина. Проведення часу з близькими, за висновками вчених, є ключовим чинником гарного самопочуття. Соціальна взаємодія загалом покращує настрій, проте її ефект стабілізується після двох годин. Після цього корисніше зайнятися фізичними вправами.

Найцікавіше – друзі. Їхній вплив на емоційний стан, за словами дослідників, майже необмежений: що більше часу з ними, то краще ви себе почуваєте.

Цікавим виявилося й ставлення до роботи. Хоч її часто вважають джерелом стресу, вона теж може приносити задоволення – якщо не перевищує шести годин на день.

А от дозвілля, зокрема перегляд серіалів чи телепередач, навпаки, може мати негативний ефект. Екранний час, за дослідженням, не додає щастя, особливо якщо його занадто багато.

У результаті вчені запропонували такий "рецепт ідеального дня":

6 годин із родиною;

2 години з друзями;

1,5 години соціального спілкування;

2 години фізичної активності;

1 година на прийом їжі;

до 6 годин роботи;

не більше 15 хвилин на дорогу;

максимум 1 година екранного часу.

Цей збалансований підхід, як стверджують автори дослідження, може суттєво покращити якість життя.