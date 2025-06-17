Бескомпромиссное внимание к деталям, способность видеть суть в сложном и настойчивость сделали Стива Джобса иконой инноваций, однако с ним не всегда было легко работать. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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Он злоупотреблял временем подчиненных

В частности креативный директор Pixar Пит Доктер вспомнил о трудностях.

Доктер рассказал, что Джобс имел уникальную способность очень быстро вникать в новую ситуацию – ему хватало нескольких минут, чтобы понять суть дискуссии даже в сфере, где он только что появился. По мнению Доктера, это не была врожденная черта, а результат многолетней практики, постоянного интеллектуального напряжения и дисциплины.

Но наряду с этой способностью Джобс имел и менее приятные привычки. Например, полное отсутствие уважения к личному времени сотрудников.

Он звонил в любое время дня или ночи, в 3 часа ночи, когда вы в отпуске – не имело значения. Если он хотел поговорить с вами об этом, вы участвовали,

– поделился тот.



Поведение Стива Джобса иногда было не слишком приятным / Фото Pexels

Такое поведение, хоть и было продиктовано увлечением работой, вряд ли является образцом для подражания.

К слову, Стив Джобс подчеркивал важность внутренней уверенности и интуиции, утверждая, что смысл жизни открывается только ретроспективно.