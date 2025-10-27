Таємничий чоловік біля Лувру в день пограбування: хто він і чому його фото підірвало інтернет
- У соцмережах обговорюють загадкового чоловіка, сфотографованого біля Лувру в день пограбування.
- Його вже порівнюють з інспектором Жаком Клузо з "Рожевої пантери".
У соцмережах спалахнув ажіотаж навколо загадкового чоловіка, сфотографованого біля Лувру в день його пограбування. Через стильний образ у дусі детективів минулого користувачі вирішили, що він міг бути одним із слідчих, які розслідують злочин.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.
Що відомо про фото загадкового чоловіка біля Лувру?
Паризький фотограф AP Тібо Камю зробив загадковий знімок 19 жовтня – у день, коли поліція перекривала територію навколо Лувру після пограбування. На фото видно правоохоронців, що блокують вхід до музею, а поряд із ними – молодого чоловіка у пальто, піджаку з краваткою та федорі.
Загадковий чоловік біля Лувру / Thibault Camus / Associated Press
За словами самого Камю, кадр вийшов не надто вдалим, адже передній план частково закрило чиєсь плече. Втім, знімок все одно виконав свою мету, показавши, як працювала поліція в той момент.
Після публікації фото у соцмережах користувачі почали активно його обговорювати, порівнюючи загадкового чоловіка з інспектором Жаком Клузо з серії фільмів "Рожева пантера". Дехто навіть припустив, що він може бути одним із детективів, які розслідують пограбування Лувру.
Як в мережі реагують на загадкового чоловіка біля Лувру / Скриншоти
Водночас сам фотограф не може підтвердити цю версію. За його словами, чоловік, ймовірно, просто опинився поруч і залишав територію музею, коли поліція почала її оточувати.
Тим часом у прокуратурі Парижа не стали спростовувати чутки щодо особи цього чоловіка.
"Ми краще лишимо це таємницею ;)", – йшлося в електронному листі у відповідь на запитання журналістів.
Чи вдалося затримати грабіжників Лувру?
Як повідомляє Reuters, французькі правоохоронці затримали підозрюваних у зухвалому пограбуванні Лувру. Один із них намагався покинути країну літаком.
Двох чоловіків приблизно 30-річного віку заарештували в суботу ввечері неподалік Парижа. Один із них уже проходив перевірку в аеропорту Шарля де Голля перед вильотом до Алжиру.
За даними французьких ЗМІ, обидва затримані – жителі передмістя Сена-Сен-Дені, яке вважається одним із найпроблемніших районів столиці Франції.
Що відомо про пограбування Лувру?
Уранці 19 жовтня в Парижі четверо злочинців у масках здійснили зухвале пограбування Лувру, скориставшись зовнішнім ліфтом, встановленим через ремонтні роботи. Зловмисники розбили вікна та проникли до однієї з галерей музею, де викрали дев'ять ювелірних виробів часів Наполеона, зокрема, тіару, брошку, намисто та інші прикраси.
Після інциденту Лувр оголосив про тимчасове закриття, а на місце події прибули міністр культури Франції Рашида Даті, поліцейські та представники музею. Під час пограбування ніхто не постраждав.
За інформацією французьких ЗМІ, нападники втекли з місця злочину на скутерах. Пограбування сталося невдовзі після відкриття музею для відвідувачів.