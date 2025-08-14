Покоління Z встановлює нові правила на ринку праці. Зокрема, з'явився тренд, коли працівники залишають роботу вже в перший день, або взагалі не з’являються після прийняття пропозиції роботодавця.

У США 34% зумерів зізналися, що вдавалися до такої практики. Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Week.

Дивіться також Як ШІ вплине на ринок праці: експерт пояснив, чому вважає поширену думку "нісенітницею"

Як працює покоління Z?

У виданні зазначають, що серед молоді з'явилося одразу кілька нових соціальних понять:

Career Catfishing – коли кандидат приймає кілька пропозицій роботи, але реально виходить лише до одного роботодавця, не попереджаючи інших;

Ghosting on Day 1 – ситуація, коли працівник зникає в перший день або взагалі не з’являється на новому місці.

Серед молоді з'явилися нові соціальні поняття / Фото Unsplash

Спершу ці тренди поширилися у США, а згодом дісталися Британії, Канади, Австралії та країн Європи.

Те, що відбувається з поколінням Z та їхнім підходом до роботи, – це чистий хаос,

– заявив генеральний директор і засновник веб-сайту з рекрутингу Intch Яків Філіппенко.

Дослідження показують, що Career Catfishing практикували 34% зумерів, 24% міленіалів, 11% представників покоління Х та лише 7% бебі-бумерів.

Навіть якщо молодь не звільняється одразу, 91% тих, кому робота не підійшла, залишають її протягом першого місяця, а з тих, хто залишається, ще 80% готові піти упродовж 6 місяців.

Зумери змінюють правила на ринку праці / Фото Unsplash

Зумери швидко й самостійно освоюють нові навички, що вже найближчим часом змінить систему освіти. Вони не визнають авторитетів і не прагнуть будувати кар’єру, чим руйнують звичні інструменти корпоративного управління.

Цінності поколінь Z, Y та X суттєво відрізняються, і сучасна молодь ставить баланс між роботою та особистим життям вище, ніж кар’єрне зростання.

До слова, у світі також набирає популярності тренд на "тихі відпустки". Його суть полягає у тому, щоб поїхати на відпочинок потайки, але взяти із собою робочі гаджети.