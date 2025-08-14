Увольнение в первый рабочий день: что известно о новом тренде среди зумеров
- 34% зумеров в США практикуют тренд увольнения в первый рабочий день или не появляются на должности, что распространяется в другие страны.
- Новые социальные понятия, такие как Career Catfishing и Ghosting on Day 1, отражают изменения в подходе поколения Z к трудоустройству.
Поколение Z устанавливает новые правила на рынке труда. В частности, появился тренд, когда работники покидают работу уже в первый день, или вообще не появляются после принятия предложения работодателя.
В США 34% зумеров признались, что прибегали к такой практике. Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Week.
Как работает поколение Z?
В издании отмечают, что среди молодежи появилось сразу несколько новых социальных понятий:
- Career Catfishing – когда кандидат принимает несколько предложений работы, но реально выходит только к одному работодателю, не предупреждая других;
- Ghosting on Day 1 – ситуация, когда работник исчезает в первый день или вообще не появляется на новом месте.
Среди молодежи появились новые социальные понятия / Фото Unsplash
Сначала эти тренды распространились в США, а впоследствии добрались до Британии, Канады, Австралии и стран Европы.
То, что происходит с поколением Z и их подходом к работе, – это чистый хаос,
– заявил генеральный директор и основатель веб-сайта по рекрутингу Intch Яков Филиппенко.
Исследования показывают, что Career Catfishing практиковали 34% зумеров, 24% миллениалов, 11% представителей поколения Х и только 7% бэби-бумеров.
Даже если молодежь не увольняется сразу, 91% тех, кому работа не подошла, оставляют ее в течение первого месяца, а из тех, кто остается, еще 80% готовы уйти в течение 6 месяцев.
Зумеры меняют правила на рынке труда / Фото Unsplash
Зумеры быстро и самостоятельно осваивают новые навыки, что уже в ближайшее время изменит систему образования. Они не признают авторитетов и не стремятся строить карьеру, чем разрушают привычные инструменты корпоративного управления.
Ценности поколений Z, Y и X существенно отличаются, и современная молодежь ставит баланс между работой и личной жизнью выше, чем карьерный рост.
К слову, в мире также набирает популярность тренд на "тихие отпуска". Его суть заключается в том, чтобы поехать на отдых тайком, но взять с собой рабочие гаджеты.