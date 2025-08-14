Поколение Z устанавливает новые правила на рынке труда. В частности, появился тренд, когда работники покидают работу уже в первый день, или вообще не появляются после принятия предложения работодателя.

В США 34% зумеров признались, что прибегали к такой практике. Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Week.

Как работает поколение Z?

В издании отмечают, что среди молодежи появилось сразу несколько новых социальных понятий:

Career Catfishing – когда кандидат принимает несколько предложений работы, но реально выходит только к одному работодателю, не предупреждая других;

Ghosting on Day 1 – ситуация, когда работник исчезает в первый день или вообще не появляется на новом месте.

Среди молодежи появились новые социальные понятия / Фото Unsplash

Сначала эти тренды распространились в США, а впоследствии добрались до Британии, Канады, Австралии и стран Европы.

То, что происходит с поколением Z и их подходом к работе, – это чистый хаос,

– заявил генеральный директор и основатель веб-сайта по рекрутингу Intch Яков Филиппенко.

Исследования показывают, что Career Catfishing практиковали 34% зумеров, 24% миллениалов, 11% представителей поколения Х и только 7% бэби-бумеров.

Даже если молодежь не увольняется сразу, 91% тех, кому работа не подошла, оставляют ее в течение первого месяца, а из тех, кто остается, еще 80% готовы уйти в течение 6 месяцев.

Зумеры меняют правила на рынке труда / Фото Unsplash

Зумеры быстро и самостоятельно осваивают новые навыки, что уже в ближайшее время изменит систему образования. Они не признают авторитетов и не стремятся строить карьеру, чем разрушают привычные инструменты корпоративного управления.

Ценности поколений Z, Y и X существенно отличаются, и современная молодежь ставит баланс между работой и личной жизнью выше, чем карьерный рост.

К слову, в мире также набирает популярность тренд на "тихие отпуска". Его суть заключается в том, чтобы поехать на отдых тайком, но взять с собой рабочие гаджеты.