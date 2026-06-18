Що читати після "Там, де співають раки" і "Тисячі осяйних сонць": вірусна рекомендація з Threads
Український Threads вкотре є головним майданчиком для обміну рекомендаціями. І цього разу їх давали книголюби та книголюбки.
Цього тижня в стрічці став популярним пост блогерки @dariia.notes з проханням порекомендувати книги, схожі на її улюблені.
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Про які топові рекомендації говорять у Threads?
Дівчина поділилася, що прочитала на одному диханні світові бестселери "Тисяча осяйних сонць" Халеда Госейні і "Там, де співають раки" Делії Оуенс. Обидва романи залишили її в абсолютному захваті, тому вона звернулася до спільноти із проханням порадити подібні за вайбом книги.
Пост потрапив у тренди, а в коментарях розгорнулася масштабна дискусія. Книголюби не просто накидали назв, а сформували справжній гайд хітами, а ми зібради їх у зручний список:
- Абсолютний мастхев: "Ловець повітряних зміїв" (інші книги Халеда Госейні радять в один голос).
- Важкі життєві обставини та розбите серце: "Вибір" Едіт Еґер, "Крадійка книжок" Маркуса Зузака та "Ті, що співають у терні" Коллін Мак-Каллоу.
- Для затишних вечорів: "Чоловік на імʼя Уве" Фредеріка Бакмана та "Клуб любителів книжок та пирогів з картопляним лушпинням".
- Сучасна інста-класика: "Сім чоловіків Евелін Ґюґо" (до речі, авторка каже, що книга дійсно класна).
- Український вайб: темне фентезі "Літопис Сірого ордену" Павла Дерев'янка та романи Світлани Талан.
Які книги рекомендують у Threads / yakaboo.ua
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