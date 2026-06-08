Не лише бестселери: топ 5 книжок, які задають літературні тренди 2026 року

BookTok давно перестав бути просто соцмережею для читачів — сьогодні саме він визначає, які жанри стають вірусними, які книжки масово з'являються в метро, кав'ярнях і сторіз, а які вайби формують нову читацьку моду.

Dark romance, cozy fiction, dark academia чи чесні романи про покоління, яке виросло перед телевізором, – сучасне читання дедалі більше стає способом сказати щось про себе без жодних слів. Разом із Yakaboo ми зібрали п'ять книжок у жанрах, які прямо зараз найбільше обговорюють книжкові соцмережі.

Дивіться також Магія, небезпека та міські духи: найцікавіші українські фентезі-романи для підлітків

Леді поховального бюро

Клер Свінарскі

Cozy mystery – жанр, який зараз читають усі, хто втомився від жорстких трилерів, але все ще хоче емоцій

Поки одні читають дарк-романи й трилери про маніяків, інші масово повертаються до cozy fiction – книжок, які дають відчуття тепла, безпеки й людяності. Саме тому романи про маленькі містечка, сімейні таємниці, їжу й спільноту зараз так активно завойовують BookTok та книжкові інстаграм-блоги.

Леді поховального бюро / фото Yakaboo

"Леді поховального бюро" Клер Свінарскі – саме така історія. Тут є сімейна драма, романтична лінія, криза дорослішання й атмосфера маленького американського містечка, де всі знають одне одного. Але головне – це відчуття емоційного затишку, яке ця книга залишає після себе. Це той тип роману, який читають у кав'ярнях, у метро дорогою додому або ввечері під пледом, коли хочеться трохи видихнути від реальності, але не втратити відчуття життя.

У темряві. Світло згасло

Навесса Аллен

Dark romance – жанр, через який BookTok уже кілька років не може заспокоїтися

Dark romance давно перестав бути нішевим жанром і перетворився на один із головних книжкових трендів соцмереж. Саме такі романи сьогодні найчастіше стають вірусними у тіктоці: напружені, провокативні, з небезпечним потягом, морально неоднозначними героями та атмосферою постійного ризику.

У темряві. Світло згасло / фото Yakaboo

"У темряві" Навесси Аллен працює саме на цьому поєднанні: напруги, тривоги й гри між фантазією та реальною небезпекою. У центрі історії – медсестра, яка після виснажливих змін ховається від реальності у світі анонімних онлайн-фантазій, але поступово межа між безпечним сценарієм і справжнім життям починає стиратися.

Роман досліджує сучасну культуру бажання, залежності від уваги й емоційної інтенсивності, яка сьогодні все частіше стає головною валютою романтичної культури. Це книжка для тих, хто хоче читати щось гостре, темне й дуже "в темі" сучасних читацьких трендів.

Палаюча бібліотека

Ґіллі Макміллан

Dark academia остаточно стала мейнстримом

Кілька років тому dark academia була нішевим жанром для Tumblr і дуже "своїх" читачів, а зараз це один із найвпізнаваніших книжкових трендів соцмереж. Старовинні бібліотеки, закриті спільноти, таємні знання, рукописи й небезпечні інтелектуальні ігри – саме ця естетика сьогодні масово захоплює читацький тікток та інстаграм.

Палаюча бібліотека / фото Yakaboo

"Палаюча бібліотека" Ґіллі Макміллан поєднує все, за що люблять жанр: атмосферу академічної таємниці, історичний детектив, жіночі секретні товариства й напругу трилера. У центрі сюжету – загадковий манускрипт, давні конфлікти та молода дослідниця, яка поступово опиняється всередині небезпечної гри за знання й владу.

Роман балансує між сучасністю та минулим, між науковою цікавістю й майже містичною одержимістю текстами та архівами. Це саме той тип книжки, який зараз читають усі, хто любить поєднання інтелектуального вайбу, готичної атмосфери й напруженого сюжету.

Академія Данбридж

Сара Шпрінц

Campus romance – жанр, який повернув моду на школи-інтернати й великі емоції

Campus romance та new adult зараз переживають новий вибух популярності – особливо після того, як BookTok знову закохався в історії про школи, кампуси, перші дорослі почуття й драматичні романтичні лінії.

"Академія Данбридж" працює саме на цьому вайбі: Шотландія, закритий кампус, харизматичний хлопець, новенька дівчина з власною таємницею і відчуття, що життя ось-ось стане зовсім іншим. Емма приїжджає до академії не за коханням, а за відповідями про власну родину, але дуже швидко історія перетворюється на емоційний роман про близькість, вибір і перше серйозне почуття.

Академія Данбридж / фото Yakaboo

Такі книжки сьогодні читають через атмосферу – дощову, романтичну, трохи кінематографічну – і через можливість ненадовго повернутися у світ, де почуття здаються максимально інтенсивними. Це один із головних comfort-жанрів сучасних книжкових соцмереж: емоційний, красивий і створений для того, щоб читач повністю випав із реальності на кілька вечорів.

До побачення, телебачення

Емма Антонюк

Nostalgia fiction / media novel – тренд на чесні романи про покоління, яке виросло перед екраном

Останніми роками дедалі популярнішими стають книжки, які переосмислюють дорослішання покоління, сформованого телебаченням, попкультурою й пострадянською реальністю. Саме тому новий роман журналістки та медіаменеджерки Емми Антонюк уже привертає увагу читачів: це не просто художня історія, а дуже впізнаваний погляд людини зсередини медіасвіту.



До побачення, телебачення / фото Yakaboo

Головна героїня Віра зростає в родині, де телевізор визначає реальність, а любов потрібно заслужити успіхом і правильністю. Потрапивши у світ регіонального телебачення, вона поступово бачить його без глянцю – з компромісами, маніпуляціями, абсурдом і постійною боротьбою за право бути помітною.

Такі романи сьогодні особливо резонують, бо поєднують особисту історію з дуже знайомим колективним досвідом покоління. А ще це той тип сучасної прози, який активно цитують і обговорюють у соцмережах – через чесність, самоіронію й відчуття: "боже, та ми всі трохи так виросли".