Обережно, хочеться з'їсти: посуд у вигляді копченої ковбаси підкорює соцмережі

З першого погляду можна подумати, що на столі лежить звичайна копчена ковбаса. Але варто придивитися уважніше – і стає зрозуміло, що це зовсім не їжа, а посуд.

Незвичний дизайн перетворює тарілки, миски та інші предмети сервірування на гігантські копченості. Саме реалістичний вигляд і кумедна ідея зробили такий посуд справжньою знахідкою для тих, хто любить незвичайні речі для дому, пише 24 Канал.

Посуд, який легко сплутати з їжею

Головна особливість такого дизайну – форма та колір. Предмети стилізують під копчену ковбасу, салямі або інші м'ясні вироби, тому вони виглядають максимально незвично на кухонному столі.

Подібні предмети можуть бути не лише декоративними. Їх використовують для подачі закусок, соусів чи інших страв, а незвичайний вигляд додає звичайному сервіруванню трохи гумору.

Ідея вписується у тренд на предмети побуту, які навмисно виглядають як їжа.

Такі речі привертають увагу саме через ефект несподіванки – гість може не одразу зрозуміти, що перед ним насправді посуд.

До речі, посуд, пов'язаний із ковбасою, давно має й цілком традиційні форми. Наприклад, у Португалії продають керамічний гриль для приготування чорізо, виконаний у формі свині.