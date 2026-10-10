Необычный дизайн превращает тарелки, миски и другие предметы сервировки в гигантские копчености. Именно реалистичный вид и забавная идея сделали такую посуду настоящей находкой для тех, кто любит необычные вещи для дома, пишет 24 Канал.

Посуда, которую легко спутать с едой

Главная особенность такого дизайна – форма и цвет. Предметы стилизуют под копченую колбасу, салями или другие мясные изделия, поэтому они выглядят максимально необычно на кухонном столе.

Подобные предметы могут быть не только декоративными. Их используют для подачи закусок, соусов или других блюд, а необычный вид добавляет обычной сервировке немного юмора.

Идея вписывается в тренд на предметы быта, которые намеренно выглядят как еда.

Такие вещи привлекают внимание именно благодаря эффекту неожиданности – гость может не сразу понять, что перед ним на самом деле посуда.

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Кстати, посуда, связанная с колбасой, уже давно имеет и вполне традиционные формы. Например, в Португалии продают керамический гриль для приготовления чоризо, выполненный в форме свиньи.