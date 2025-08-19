Американські розробники здійснили успішне випробування електричного літак вертикального зльоту Midnight eVTOL. Він може летіти 31 хвилину, тому може стати повітряним таксі.

Цей літак розробила компанія Archer Aviation. Більше про повітряне таксі та про те, де воно вже невдовзі може з'явитися – розповість 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

Яким буде повітряне таксі?

Це випробування відбулося у штаті Каліфорнія. Літак Midnight eVTOL пролетів 55 миль або ж 88,5 кілометра за 31 хвилину, досягнувши максимальної швидкості 202 кілометри за годину. Таким чином повітряне судно встановило власний рекорд. Розробники після цього випробування прагнуть повноцінно запустити ці таксі.

Попри те, що аеротаксі є літаком вертикального зльоту, його випробували й в умовах використання класичної злітно-посадкової смуги і це було успішно.

Звісно ж, розробники насамперед намагатимуться сертифікувати свій літак в Сполучених Штатах, проте й інші країни виявили інтерес. Серед них – Об'єднані Арабські Емірати. Країна на Аравійському півострові прагне стати одним із перших центрів міської повітряної мобільності, адже аеротаксі можуть зменшити навантаження на дорогах та зменшити викиди внаслідок згорання палива.

Наразі польоти на таких літаках здійснюють чотири фахівці, проте в умовах масштабування виробництва потрібно буде навчити більше нових пілотів, які свого роду будуть таксистами.