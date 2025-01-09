Нову розробку представила південнокорейська компанія Sambo Motors Group на виставці CES 2025. Що відомо про нове повітряне таксі – розповідає 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

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Як працюватиме повітряне таксі

На виставці розробники представили HAM III-2 – гібридний літак, який є революційним у сфері міської повітряної мобільності.

Літак вміщує кількох пасажирів та має розмах крил до 9 метрів. Висота літака – 4,5 метра, а вага – 850 метрів.

Враховуючи його дальність і час польоту, він буде придатний для військових цілей, кур'єрських і комерційних цілей. У майбутньому це буде для комерційних таксі, як-от таксі місто-місто або точка-точка, – сказав представник компанії Sambo Motors Group.

Літак має подвійну систему живлення. Під час зльоту в гору він використовує лише заряд батареї, що зменшує шум і викиди в атмосферу. Після набору необхідної висоти апарат переходить на водневе паливо, що зменшує залежність від важких батарей. Це робить літак енергоефективним та продуктивний.

Повітряне таксі оснащене чотирма горизонтальними пропелерами для підйому та двома великими гвинтами для руху вперед. Така конфігурація дозволяє розвивати швидкість до 180 кілометрів на годину із запасом ходу 100 кілометрів і тривалістю польоту 40 хвилин. Тобто це ідеальне рішення для подорожей на невеликі відстані.

Компанія проведе ще низку випробувань у різних кліматичних умовах, аби оцінити ефективність за різних обставин. До кінця 2025 року розробники планують комерціалізувати свою розробку.