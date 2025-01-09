Продукт Withings Omnia є дзеркалом у весь зріст людини, що пропонуватиме 360-градусне сканування тіла та визначення ваги і стану здоров'я серця та легенів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на французьку компанію Withings.

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Як дзеркало збиратиме дані

Компанія Withings розробляє продукт OMNIA вже понад 15 років. OMNIA – це підхід, що базується на об'єднанні даних, отриманих за допомогою декількох сканувань у різних реальних ситуаціях.

Дзеркало безперешкодно вимірює та збирає дані з широкої екосистеми Withings, яка включає в себе підключені пристрої, такі як розумні ваги, тонометри та аналізатори сну.



Як дзеркало збиратиме дані / Фото Withings

Збираючи дані, OMNIA об'єднує всі показники здоров'я людини в одному місці, пропонуючи цілісне уявлення про самопочуття. Такий взаємопов'язаний підхід дозволяє отримати всебічне розуміння тенденцій та закономірностей здоров'я з плином часу.

Дзеркало буде інтерактивним за допомогою дотику і голосового асистента. Omnia також може слугувати телемедичним порталом для медичних працівників, які отримають доступ до показників користувача і зможуть надавати відповідні поради.

У Withings кажуть, що система "наразі перебуває в стадії розробки", очікуючи на такі речі, як клінічні дослідження та додаткові функції штучного інтелекту. Однак компанія додає, що деякі з вищезгаданих функцій будуть доступні в тій чи іншій формі через додаток Withings в певний момент пізніше у 2025 році.