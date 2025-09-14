У Києві метро працює до 23 години, проте у теперішніх умовах воно часто слугує укриттям під час ворожих атак. Водночас там також відбуваються свої процеси, які потрібні для функціонування метрополітену.

Активна діяльність не припиняється у метро ні на мить. Про це пише 24 Канал із посиланням на відео в ТікТок metro_kyiv.

Що відбувається в метро вночі?

Щоночі метро готують до нового дня. До цього залучають понад 600 працівників. більшість робіт з ремонту виконують саме вночі, адже тоді колія не під напругою. Також роль відіграє те, що вночі метро не працює, тому там спокійно можна проводити ремонтні роботи.

Що відбувається вночі в метро: дивіться відео

Ремонт важливий для безпеки пасажирів. Саме вночі змінюють шпали та рейки, щоб запобігти аварійним ситуаціям. Також там перевіряють важливі системи.

Завдяки таким налагодженим процесам вже о 6:00 метро знову відкриває свої двері для пасажирів.

Київське метро має всього три гілки, проте вони охоплюють значну територію. Для того, аби краще орієнтуватись поміж станціями Київський метрополітен публікував карту.



Метро Києва / Фото Київського метрополітену

