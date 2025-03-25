Названо скандальне прізвисько, яке принц Гаррі отримав за бурхливу молодість

Принц Гаррі неодноразово розповідав про свою бурхливу молодість та вживання наркотиків. Та далеко не всі знають, яке прізвисько він отримав під час навчання в Ітонському коледжі.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Яке прізвисько мав принц Гаррі в коледжі

Онук королеви Єлизавети II зізнавався у своїх мемуарах, що в молодості захоплювався наркотиками та вів далеко не зразковий спосіб життя. Втім, принц Гаррі не розповідав, яке прізвисько отримав під час навчання в Ітонському коледжі.

Провівши там п’ять років, юний герцог Сассекський проявив неабияку цікавість до заборонених речовин. Виявилося, що в Ітоні він запам’ятався не як нащадок королівської родини, а як хлопець, у кімнаті якого часто стояв густий дим від куріння марихуани.

Принц Гаррі / Фото з Instagram

Саме тому його почали називати "Hash Harry". Це прізвисько з’явилося не просто так – слово "hash" у сленговій англійській мові означає марихуану або наркотики. Таким чином, до імені принца додали "приставку", яка добре відображала його тодішній спосіб життя.

Хоч Гаррі й відкрито говорить про своє минуле, це прізвисько він волів би забути. Його розкрив королівський історик Роберт Лейсі у книзі "Brothers of Brothers", де розкрив маловідомі факти з життя королівської сім’ї.

Зауважимо, що до Ітона Гаррі вступив після трагічної загибелі своєї матері – принцеси Діани. Пізніше він зізнався, що тоді спробував не лише марихуану, а й важчі наркотики.