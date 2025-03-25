Сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Какое прозвище имел принц Гарри в колледже

Внук королевы Елизаветы II признавался в своих мемуарах, что в молодости увлекался наркотиками и вел далеко не образцовый образ жизни. Впрочем, принц Гарри не рассказывал, какое прозвище получил во время учебы в Итонском колледже.

Проведя там пять лет, юный герцог Сассекский проявил недюжинный интерес к запрещенным веществам. Оказалось, что в Итоне он запомнился не как потомок королевской семьи, а как парень, в комнате которого часто стоял густой дым от курения марихуаны.

Принц Гарри / Фото из Instagram

Именно поэтому его начали называть "Hash Harry". Это прозвище появилось не просто так – слово "hash" в сленговом английском языке означает марихуану или наркотики. Таким образом, к имени принца добавили "приставку", которая хорошо отражала его тогдашний образ жизни.

Хоть Гарри и открыто говорит о своем прошлом, это прозвище он предпочел бы забыть. Его раскрыл королевский историк Роберт Лейси в книге "Brothers of Brothers", где раскрыл малоизвестные факты из жизни королевской семьи.

Заметим, что в Итон Гарри поступил после трагической гибели своей матери – принцессы Дианы. Позже он признался, что тогда попробовал не только марихуану, но и более тяжелые наркотики.