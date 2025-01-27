О любимом ингредиенте, который король добавляет в свои напитки, рассказал бывший дворецкий королевской семьи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Король предпочитает чай с медом

Давно известно, что король наслаждается чаем в течение дня, но, по словам Гранта Гаррольда, он вероятно время от времени пил и кофе, но не без определенного подсластителя.

Гаррольд, который работал дворецким у короля Чарльза с 2004 до 2011 года, рассказал, что монарх предпочитает добавлять ложку меда в кофе и чай вместо сахара.

Покойная королева, принц Филипп и король Чарльз, безусловно, предпочитают чашку чая перед кофе,

– сказал он.

"Они были любителями чая до самого конца. Возможно, время от времени они пили кофе, но чай был их любимым напитком", – добавил Гаррольд.

По его словам, король Чарльз говорил, что предпочитает мед вместо сахара.

Король известен своим подходом к питанию и придерживается очень здорового режима, который включает домашние овощи, небольшие порции и яйца.

Его любимый чай – Дарджилинг с молоком и медом, предположительно, от его собственных пчел в Гайгроув.

Согласно Sunday Times, он любит только чай, заваренный из рассыпных чайных листьев в чайнике, "с пропорцией одна чайная ложка листьев на каждую чашку чая, плюс одна для чайника".