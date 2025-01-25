Быть членом королевской семьи может показаться гламурным, но часто это строгий протокол питания. Королевские повара часто получают указания не включать два определенных ингредиента в королевское меню, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Два продукта, которые не употребляет королевская семья

Один из таких запрещенных ингредиентов, который часто встречается на многих кухнях, был раскрыт королевой Камиллой во время выступления на шоу "МастерШеф Австралия". Она вызвала настоящий ажиотаж, признавшись, что члены королевской семьи избегают чеснока.

Одной из причин этого является то, что запах и вкус пищи может задерживаться, а это означает, что он может быть несколько неприятным как для самих членов королевской семьи, так и для тех, с кем они встречаются.

Другая причина заключается в том, что покойная королева Елизавета II не была поклонницей этого кухонного продукта, а также не очень любила лук.

На второе кулинарное ограничение для королевских особ указал бывший королевский дворецкий и специалист по этикету Грант Гарролд.

В интервью Express.co.uk в 2022 году он объяснил: "Во время обеда королевская семья должна быть осторожной с моллюсками из-за отравления моллюсками, что связано с их рабочим графиком".

"Поэтому вы обычно не найдете их в королевском меню", – рассказал он.

Несмотря на официальную позицию королевской семьи избегать моллюсков во время официальных мероприятий, известно, что в другое время они могут позволить себе такие деликатесы.