Так, в письме к правительствам Великобритании, ЕС и НАТО компании, среди которых Vodafone, владелец O2 Telefonica и Orange, призвали к немедленным действиям после ряда атак на подводные кабели, в которых подозревают россиян, передает 24 Канал со ссылкой на The Daily Mail.

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Телекомпании предупредили НАТО об угрозе

В письме компании отметили, что "последствия повреждения подводных кабелей выходят далеко за пределы Европы, потенциально влияя на глобальные интернет- и энергетическую инфраструктуру, международные коммуникации, финансовые транзакции и критические услуги во всем мире".

Более 500 кабелей транспортируют около 95% всех международных данных. Они пересекают морское дно, но их удаленное расположение затрудняет защиту.

Сейчас уже известно о нескольких подозрительных актах саботажа. Утверждается, что для этого было использовано "теневой флот" коммерческих судов. Россия отрицает свою причастность.

Большинство атак произошли в Балтийском море, где с октября 2023 года было повреждено 11 подводных кабелей. Подобные инциденты случались и в Северном море. Беспокойство относительно возможного саботажа со стороны России возросло после того, как их шпионское судно "Янтарь" было замечено за составлением карты критической инфраструктуры Великобритании в Северном море. Также есть опасения относительно китайского саботажа после нескольких инцидентов вблизи Тайваня.

В своем письме телекоммуникационные компании отметили, что безопасность сети является "абсолютным приоритетом". Но они предупредили, что рост атак со стороны враждебных государств требует усиления мер безопасности со стороны правительств. Компании призвали классифицировать всю сеть подводных кабелей как критическую инфраструктуру, чтобы обеспечить ее надлежащую защиту. Также они просят ЕС, Великобританию и НАТО к более тесному сотрудничеству в сфере обмена разведданными, а также в сфере мониторинга и совместного надзора.

Эти события происходят на фоне опасений, что суперяхты, принадлежащих российским олигархам, могут быть привлечены к тайным операциям у берегов Великобритании.

Россия, мировой лидер в сфере подводных технологий, регулярно направляет в британские воды так называемые "научно-исследовательские суда". По данным самого российского парламента, эти суда оснащены оборудованием для глубоководного слежения, а также устройствами для подключения к секретным коммуникационным кабелям.

Некоторые из них, в частности печально известный "Янтарь", который был вытеснен британским ВМФ из Ирландского моря ранее в этом году, могут также использовать беспилотные подводные аппараты (UUV) и мини-субмарины для доступа к кабелям на глубине до 6 километров.

Источники в правительстве и армии рассказали Sunday Times, что суперяхты российских олигархов также участвовали в подводных операциях. Некоторые из них имеют "лунные шлюзы" - защищенные отверстия в корпусе судна, которые позволяют экипажу разворачивать и поднимать водолазное оборудование. Другие могут запускать мини-субмарины.

Это позволяет этим роскошным яхтам спокойно дрейфовать на поверхности, пока подводные аппараты погружаются для саботажа или разведки.

Среди ключевых подводных трубопроводов, которые потенциально уязвимы для диверсий, – 700-мильный трубопровод Лангелед из Норвегии, обеспечивающий пятую часть всего газоснабжения Великобритании.

С способностью 1,4 гигаватта и длиной 475 миль, Viking Link - самый длинный в мире подводный и наземный электрический интерконнектор между Великобританией и Данией, и он также может легко стать мишенью для российских военных.