Так, у листі до урядів Великої Британії, ЄС і НАТО компанії, серед яких Vodafone, власник O2 Telefonica та Orange, закликали до негайних дій після низки атак на підводні кабелі, у яких підозрюють росіян, передає 24 Канал із посиланням на The Daily Mail.

Дивіться також Петер Фіала написав, що росіяни напали на Чехію: що сталося насправді

Телекомпанії попередили НАТО про загрозу

У листі компанії зазначили, що "наслідки пошкодження підводних кабелів виходять далеко за межі Європи, потенційно впливаючи на глобальні інтернет- та енергетичну інфраструктуру, міжнародні комунікації, фінансові транзакції та критичні послуги в усьому світі".

Понад 500 кабелів транспортують близько 95% всіх міжнародних даних. Вони перетинають морське дно, але їх віддалене розташування ускладнює захист.

Наразі вже відомо про кілька підозрілих актів саботажу. Стверджується, що для цього було використано "тіньовий флот" комерційних суден. Росія заперечує свою причетність.

Більшість атак сталися в Балтійському морі, де з жовтня 2023 року було пошкоджено 11 підводних кабелів. Подібні інциденти траплялися і в Північному морі. Занепокоєння щодо можливого саботажу з боку Росії зросло після того, як їхнє шпигунське судно "Янтар" було помічене за складанням карти критичної інфраструктури Великої Британії в Північному морі. Також є побоювання щодо китайського саботажу після кількох інцидентів поблизу Тайваню.

У своєму листі телекомунікаційні компанії наголосили, що безпека мережі є "абсолютним пріоритетом". Але вони попередили, що зростання атак з боку ворожих держав вимагає посилення заходів безпеки з боку урядів. Компанії закликали класифікувати всю мережу підводних кабелів як критичну інфраструктуру, щоб забезпечити її належний захист. Також вони просять ЄС, Велику Британію та НАТО до тіснішої співпраці у сфері обміну розвідданими, а також у сфері моніторингу та спільного нагляду.

Ці події відбуваються на тлі побоювань, що суперяхти, що належать російським олігархам, можуть бути залучені до таємних операцій біля берегів Британії.

Росія, світовий лідер у сфері підводних технологій, регулярно направляє в британські води так звані "науково-дослідні судна". За даними самого російського парламенту, ці судна оснащені обладнанням для глибоководного стеження, а також пристроями для підключення до секретних комунікаційних кабелів.

Деякі з них, зокрема сумнозвісний "Янтар", який був витіснений британським ВМФ із Ірландського моря раніше цього року, можуть також використовувати безпілотні підводні апарати (UUV) та міні-субмарини для доступу до кабелів на глибині до 6 кілометрів.

Джерела в уряді й армії розповіли Sunday Times, що суперяхти російських олігархів також брали участь у підводних операціях. Деякі з них мають "місячні шлюзи" — захищені отвори в корпусі судна, які дозволяють екіпажу розгортати і піднімати водолазне обладнання. Інші можуть запускати міні-субмарини.

Це дозволяє цим розкішним яхтам спокійно дрейфувати на поверхні, поки підводні апарати занурюються для саботажу або розвідки.

Серед ключових підводних трубопроводів, які потенційно вразливі для диверсій, — 700-мильний трубопровід Лангелед з Норвегії, що забезпечує п’яту частину всього газопостачання Великої Британії.

Зі спроможністю 1,4 гігавата та довжиною 475 миль, Viking Link — найдовший у світі підводний і наземний електричний інтерконектор між Великою Британією та Данією, і він також може легко стати мішенню для російських військових.