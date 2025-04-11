Одну из операций украинских войск в 2023 году назвали в честь тогдашнего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Какую роль сыграла Британия

Издание пишет, что участие Лондона в поддержке Киева оставалась в значительной степени скрытой, частности речь идет о составлении планов боевых действий и сбор жизненно важных разведывательных данных о россиянах. В материале говорится, что значение Британии в войне является "гораздо более глубоким, чем кажется".

По данным The Times, бывшего министра обороны Британии Бена Уоллеса, который возглавлял ведомство в Лондоне с 2019 по 2023 год, называют "человеком, который спас Киев", поскольку Уоллес сыграл ведущую роль в получении Украиной необходимого оружия в первые дни большой войны.

В начале лета 2023 года, когда украинская армия начала свое долгожданное "весеннее наступление", кодовое название одной решающей операции было не в честь известного украинского деятеля или места, а в честь британского политика – Уоллес,

– говорится в статье.

Кроме того, как выяснили журналисты, Великобритания удерживала сложные отношения Киева и Вашингтона от начала полномасштабного вторжения. Также Лондон по меньшей мере дважды тайно отправлял военных в Украину для обучения ВСУ использованию ракет NLAW и Storm Shadow.

К слову, также издание пишет, что британские генерал-лейтенанты Роли Уокер и Чарли Стикленд помогали планировать контрнаступление в 2023 году. Британцы советовали Украине начинать как можно раньше. Отмечается, что в то время у ВСУ было столько оружия, сколько у британской армии.