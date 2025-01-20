Арнольд Шварценеггер, всемирно известный актер и бодибилдер, подчеркивает, что его неизменный оптимизм и ощущение счастья основываются на простой философии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Inc.

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В чем заключается счастье

В своем подкасте он рассказал, что оставался счастливым даже в самые тяжелые времена. Он сохранял позитивный настрой во время тренировок или решая жизненные вызовы.

Будь занят. Будь полезен,

– подытожил актер.

Психологи подтверждают научную обоснованность этой философии. Профессор Джон Груда отмечает, что ощущение цели является ключевым аспектом человеческого опыта. Наличие значимой цели или задачи помогает бороться с депрессией и стимулирует ощущение благополучия. Подобное мнение высказывает и Гарвардский исследователь счастья Артур Брукс, который объясняет, что настоящее счастье - это не просто эмоция, а комбинация наслаждения, удовольствия и смысла.

Исследования Нобелевского лауреата Даниэля Канемана также показывают, что настоящее удовольствие не сводится к простым радостям, таких как отпуск или любимая еда. Настоящее счастье приходит через достижение целей и преодоление трудностей, требующих усилий и борьбы.

Итак, как заключают психологи, счастье - это не избежание боли или мгновенное удовольствие, а выполнение значимой цели, которая придает жизни смысл.