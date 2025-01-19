На первый взгляд, избавиться от зависимости от смартфонов достаточно легко одним волевым решением, хотя это не совсем так. Однако этот процесс и не слишком сложный. Как избавиться от зависимости от социальных сетей – рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

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Как прекратить "зависать" в соцсетях

Самый первый способ ограничить время использования социальных сетей – установление специальных режимов на телефоне. Например, на iPhone можно запланировать включение режима ожидания на одно и то же время ежедневно, например, перед сном или после пробуждения. В этом режиме доступны только те звонки, сообщения и оповещения, которые вы позволите в настройках. Также можно ограничить время использования тех приложений, которые тратят много заряда.

В то же время на Android можно установить таймеры приложений, чтобы ограничить время, которое ежедневно проходит за просмотром фильмов в жанре "дум-скроллинг". Как и в случае с iPhone, владельцы Android также могут запланировать автоматическое включение режима "Не беспокоить" перед сном, чтобы избежать необходимости прокручивать ленту до поздней ночи.

Еще один действенный способ – установка виджета "Экранное время" на главном экране, ведь он заставит задуматься о том, сколько времени вы тратите на то, чтобы скролить социальные сети. Особенно стоит его разместить рядом с теми приложениями, где вы проводите больше всего времени.

Часто мы не задумываемся, на сколько много времени проводим в социальных сетях / Фото Pexels

Также среди способов – посчитать, сколько времени вы тратите на скроллинг. например, если вы 4 раза в день тратите по 15 минут на то, чтобы полистать ленты соцсетей, то это кажется небольшой тратой времени. Однако это 1 час в день и 7 часов в неделю. Если же тратить по 3 часа ежедневно на социальные сети, то за год это будет 45 дней. И такие подсчеты можно продолжать, анализируя, как вы тратите время.

Приложения для сосредоточения

Однако процесс отказа от легкого дофамина можно сделать более интересным, благодаря специальным приложениями для сосредоточения.

Приложение Opal блокирует использование приложений, если вы превысили лимит пребывания в нем. Например, сначала приложение будет блокировать программу на 15 минут, а затем перерывы будут расти. Кроме того, как награду за выполнение целей можно собирать кристаллы опала. Программа имеет бесплатную версию, а премиум версия довольно таки дорогая – 99,99 доллара за год.

Специальные приложения делают процесс уменьшения зависимости от соцсетей интереснее / Фото Pexels

Еще одна программа – Forest, целью которой является уменьшение времени использования социальных сетей в целом. Вы можете выбрать время, в течение которого хотите быть оффлайн. Например – 10 минут. За это время вырастет избранное дерево, что поможет наглядно увидеть прогресс. Есть даже подборка успокаивающих звуков, которые могут воспроизводиться в фоновом режиме, например, шум дождя, парижского кафе, пляжа или ночного леса. Можно отменить простой в любое время, если нужно выполнить какое-то задание или ответить на сообщение. Однако если это сделать – дерево погибнет.