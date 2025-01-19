Стартап, работающий над возвращением животных из-под угрозы вымирания, собрал 200 миллионов долларов при оценке в 10,2 миллиарда долларов. Это более чем в шесть раз превышает его оценку всего два года назад, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Животное планируют поместить в заповедник

Чтобы попытаться воскресить дронта, тасманийского тигра и шерстистого мамонта, Colossal Biosciences Inc. использует ДНК и геномику.

Соучредитель и главный исполнительный директор компании Бен Ламм говорит, что к концу 2028 года компания планирует вывести детеныша шерстистого мамонта, рожденного суррогатной матерью-слоном.

Компания Colossal Biosciences сообщила, что привлекла новый раунд финансирования от одного инвестора, TWG Global, что увеличило общий объем привлеченных средств до 435 миллионов долларов.



Бен Ламм и Джордж Черч планируют использовать технологию CRISPR для создания мамонта / Фото Colossal

"Мы ничего не будем делать, пока не получим правильные геномы", – сказал Ламм, добавив, что компания находится на стадии редактирования клеток, то есть определила целевые гены, над которыми нужно работать.

Colossal пытается создать детеныша путем редактирования генов мамонта, полученных из древних образцов, найденных в замерзшей тундре, в гены клеток азиатских слонов.

Многие ученые скептически относятся к этим усилиям, ставя под сомнение их обоснованность и то, смогут ли вновь введенные животные выжить сегодня – особенно учитывая изменение климата, сокращение ареала обитания и увеличение количества инвазивных видов. Шерстистый мамонт в основном вымер 10 000 лет назад, хотя некоторые популяции дожили до 4 000 лет назад.

Colossal утверждает, что животное будет находиться под пристальным наблюдением и будет жить в большом биологически безопасном заповеднике.