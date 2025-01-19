Стартап, що працює над поверненням тварин з-під загрози вимирання, зібрав 200 мільйонів доларів при оцінці в 10,2 мільярда доларів. Це більш ніж у шість разів перевищує його оцінку всього два роки тому, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Тварину планують помістити у заповідник

Щоб спробувати воскресити дронта, тасманійського тигра і шерстистого мамонта, Colossal Biosciences Inc. використовує ДНК і геноміку.

Співзасновник і головний виконавчий директор компанії Бен Ламм каже, що до кінця 2028 року компанія планує вивести дитинча шерстистого мамонта, народжене сурогатною матір'ю-слоном.

Компанія Colossal Biosciences повідомила, що залучила новий раунд фінансування від одного інвестора, TWG Global, що збільшило загальний обсяг залучених коштів до 435 мільйонів доларів.



Бен Ламм і Джордж Черч планують використати технологію CRISPR для створення мамонта / Фото Colossal

"Ми нічого не будемо робити, поки не отримаємо правильні геноми", – сказав Ламм, додавши, що компанія перебуває на стадії редагування клітин, тобто визначила цільові гени, над якими потрібно працювати.

Colossal намагається створити дитинча шляхом редагування генів мамонта, отриманих зі стародавніх зразків, знайдених у замерзлій тундрі, в гени клітин азійських слонів.

Багато вчених скептично ставляться до цих зусиль, ставлячи під сумнів їхню обґрунтованість і те, чи зможуть знову введені тварини вижити сьогодні – особливо з огляду на зміну клімату, скорочення ареалу проживання і збільшення кількості інвазивних видів. Шерстистий мамонт в основному вимер 10 000 років тому, хоча деякі популяції дожили до 4 000 років тому.

Colossal стверджує, що тварина буде перебувати під пильним наглядом і житиме у великому біологічно безпечному заповіднику.