Інтер'єр станції "Золоті ворота" прикрашений мозаїкою, яка зображує мотиви Київської Русі, пише 24 Канал. Цей стиль робить її не тільки транспортним вузлом, але й справжнім витвором мистецтва.

Дивіться також У Південній Кореї представили повітряне таксі: як воно працюватиме

На яких станціях метро слід шукати тварин

Метро Києва приховує чимало таємниць. Зокрема, існують чутки про "секретні" тунелі, які буцімто були збудовані в радянські часи.

Однак є ще дещо, що дозволяє не те, що доторкнутися до історії, а повернутися назад у минуле – в Мезозойську еру. Цікаві факти про столичне метро розповідає фанат і популяризатор науки "Професор Розумака".

Якщо спуститися на станцію "Університет", то можна побачити тварин часів динозаврів. Річ у тім, що 300 мільйонів років тому гори Кавказу, Альп, Паміру Гімалаїв та Карпат були дном доісторичного океану Тетіс.

У метро Києва можна побачити тварин часів динозаврів: дивіться відео

На території України плавали велетенські акули, химерні риби, прадавні молюски. Зараз про це свідчать рештки скам'янілих істот.

На Закарпатті є поклади мармуру з залишками древніх молюсків. Плитку саме з цього мармуру використовували для облицювання, зокрема і станцій метро.

Якщо розглядати візерунок, то можна побачити відбитки амонітів – прародичів сучасник восьминогів та кальмарів. Також є рештки белемнітів – ще одних вимерлих молюсків. Амоніти можна знайти на багатьох станціях, а на "Печерській" повно стеблин викопних морських лілій.