1 липня, 18:13
Якою була улюблена пісня принцеси Діани й чому її виконавець відмовлявся співати перед нею
Основні тези
- Принцеса Діана любила пісню Майкла Джексона.
- Майкл Джексон відмовлявся співати цю пісню в її присутності, аби не образити її через текст пісні та її назву.
Принцеса Діана – культова особистість в історії Великої Британії. Попри статус принцеси вона також любила слухати музику та відвідувати концерти. Одна з її улюблених пісень має цікаву історію.
І мова йде про пісню Майкла Джексона, яку той відмовлявся співати в присутності принцеси. Чому так – розповість 24 Канал.
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