Точно є у вашому холодильнику: якого популярного продукту панічно боявся Альфред Гічкок

Ім'я Альфреда Гічкока давно стало синонімом напруги та психологічного жаху. Режисер створив культові фільми, які десятиліттями лякають глядачів, але в реальному житті сам мав доволі незвичні страхи.

Найдивнішим із них був панічний острах продукту, який мільйони людей щодня їдять на сніданок, пише "The Takeout" .

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Яка панічна фобія режисера?

Йдеться про звичайні курячі яйця. Гічкок неодноразово зізнавався, що вони викликають у нього справжню огиду.

Він навіть казав, що не може дивитися на жовток, який витікає після розбиття шкаралупи.

Я боюся яєць більше, ніж будь-чого іншого. Ніколи в житті їх не куштував. Чи бачили ви щось огидніше, ніж жовтий жовток, який розтікається,

– пояснював режисер в одному з інтерв'ю.

Його фобія навіть має офіційну назву – овофобія. Це рідкісний психічний розлад, за якого людина відчуває сильний страх або відразу до яєць чи всього, що з ними пов'язано.

Найцікавіше, що улюбленою стравою самого Гічкока був французький кіш Лорен – відкритий пиріг, до складу якого входить велика кількість яєць. Втім, режисер пояснював це просто: він міг їсти їх лише тоді, коли вони були "замасковані" серед інших інгредієнтів і не нагадували про себе зовнішнім виглядом.

Ба більше, вдома він уникав навіть процесу приготування таких страв. За словами Гічкока, коли дружина ставила суфле в духовку, він виходив із кухні, адже не міг спокійно спостерігати за стравою, основою якої були яйця.

Цікаво, що своє неоднозначне ставлення до цього продукту режисер переніс і на великий екран. У стрічці "Спіймати злодія" глядачі можуть помітити одразу кілька сцен із яйцями: в одній героя жбурляють сирим яйцем, а в іншій – персонажка гасить сигарету просто в розбитому жовтку. Кінокритики вважають, що це могли бути своєрідні відсилання до особистої фобії легендарного режисера.