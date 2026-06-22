Самым странным из них был панический страх перед продуктом, который миллионы людей ежедневно едят на завтрак, пишет "The Takeout ".

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Какая паническая фобия у режиссера?

Речь идет об обычных куриных яйцах. Хичкок неоднократно признавался, что они вызывают у него настоящее отвращение.

Он даже говорил, что не может смотреть на желток, вытекающий после разбивания скорлупы.

Я боюсь яиц больше, чем чего-либо другого. Никогда в жизни их не пробовал. Видели ли вы что-нибудь отвратительнее, чем желтый желток, который растекается,

– объяснял режиссёр в одном из интервью.

У его фобии даже есть официальное название — овофобия. Это редкое психическое расстройство, при котором человек испытывает сильный страх или отвращение к яйцам или ко всему, что с ними связано.

Самое интересное, что любимым блюдом самого Хичкока был французский киш Лорен – открытый пирог, в состав которого входит большое количество яиц. Впрочем, режиссёр объяснял это просто: он мог есть их только тогда, когда они были "замаскированы" среди других ингредиентов и не напоминали о себе внешним видом.

Более того, дома он избегал даже самого процесса приготовления таких блюд. По словам Хичкока, когда жена ставила суфле в духовку, он выходил из кухни, ведь не мог спокойно наблюдать за блюдом, основой которого были яйца.

Интересно, что своё неоднозначное отношение к этому продукту режиссёр перенёс и на большой экран. В фильме "Поймать вора" зрители могут заметить сразу несколько сцен с яйцами: в одной героя обливают сырым яйцом, а в другой – героиня тушит сигарету прямо в разбитом желтке. Кинокритики считают, что это могли быть своеобразные отсылки к личной фобии легендарного режиссёра.