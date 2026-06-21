Їх майже не знайти за межами країни: українка розповіла про незвичні продукти в Іспанії

Українка, яка проживає в Іспанії, поділилася переліком продуктів, які вважає одними з найцікавіших та найменш відомих за межами країни, зокрема йшлося про томатний джем та вино з газованою водою. До речі, деякі з них давно стали невід'ємною частиною іспанської культури, але для туристів вони можуть стати справжнім відкриттям.

Які 4 продукти більше ніде не знайти, окрім як Іспанії, та чим вони цікаві, розповіла українка Irina_España в TikTok.

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Україна назвала низку продуктів, які купити можна лише в Іспанії

Першим у списку була орчата – це традиційний напій із чуфи (рослина, яка на смак як солодкий мигдаль). Особливо популярним, каже дівчина, він є влітку, адже у цей період Іспанії постійно його п'ють. Водночас українка зізналася, що особисто цей напій їй не до смаку.

Ще один популярний напій – тінто де верано, який готують із вина та газованої води.

Навіть в кафе його деколи немає в меню, але якщо ви попросите принести тінто де верано, вони його обов'язково подадуть,

– розповідає пані Ірина.

Від незвичних напоїв до томатного джему: дивіться відео

Окрему увагу вона радить звернути на туррон – традиційний іспанський десерт. Це сезонний продукт, який зазвичай з'являється в продажу восени та залишається доступним до січня. Якщо ви будете в Іспанії і не знатиме, що привести із собою як сувенір, то українка радить звернути увагу саме на цей десерт.

Зауважте! Класичний рецепт туррона складається лише з 3 інгредієнтів: меду, яєчних білків та цілих горіхів (зазвичай мигдалю).

Завершує список томатний джем. В Іспанії його продають так само, як в Україні варення з полуниці чи малини. Попри незвичне поєднання, цей продукт користується популярністю серед місцевих жителів.