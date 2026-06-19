Які види сирів вважаються найдорожчими у світі та в чому їхня особливість, розповідає @lenna_mazur в TikTok.

Читайте також У казанах розміром з басейн: як готують стрітфуд, що став туристичною сенсацією

5 видів сирів, що коштують дорого

Кабралес із печер Іспанії

Авторка у відео розповідає, що п'яте місце у рейтингу посідає сир Кабралес (Cabrales) з Іспанії. Його виготовляють із молока корів, кіз та овець, а визріває він у природних печерах.

Він має інтенсивний смак, а унікальні умови дозрівання підвищують його цінність. Приблизно 50 – 100 доларів за кілограм,

– каже @lenna_mazur.

Сири, які можуть коштувати понад 1 000 доларів: дивіться відео

Італійський сир, який може визрівати роками

На четвертому місці – витримані сири з італійських Альп, зокрема Бітто Сторіко (Bitto Storico). Його виготовляють вручну з молока гірських корів.

Такий сир може визрівати роками, набуваючи характерних горіхових нот. Його вартість оцінюють приблизно у 150 – 250 доларів за кілограм.

Французький сир із молока корів, що пасуться на високогірних лугах

Третє місце посідає Бофор (Beaufort) із французьких Альп. Для його виробництва використовують молоко корів, які пасуться на високогірних луках. Сир має багатий смак і складний аромат, а обмежені обсяги виробництва підвищують його ціну приблизно до 350 доларів за кілограм.



Шматок сиру Бофор / Фото Вікіпедія

Сир із молока північного оленя або лося

Друге місце займає сир зі Швеції, який виготовляють із молока самок північного оленя або лося. Його виробляють у дуже малих кількостях, тому вартість може сягати близько 1 200 доларів за кілограм.

Найдорожчий сир у світі – Пулє

Перше місце посідає сербський сир Пулє (Pule). Його виготовляють з ослячого молока і через складність виробництва він є в обмеженій кількості.

Ціна може доходити до 1 300 доларів за кілограм і це справжня розкіш для гурманів,

– додає авторка.



Чому сир Пулє купити майже неможливо / Фото Reuters, Marko Djurica