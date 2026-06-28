Новий літній напій завірусився у TikTok: до кока-коли додають вишню та еспресо

Літо стало періодом експериментів із прохолодними напоями. Враховуючи те, що кінець червня в Україні перетворився на аномально гарячий період, рецепти користувачів з TikTok стають у пригоді. Серед найпопулярніших напоїв у соцмережах є напій з вишні, кока-коли та еспресо.

Що входить у рецепт нового літнього напою із TikTok – поділилася одна із користувачок @kdrvtsv1 у TikTok.

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Як приготувати напій-новинку

Для приготування потрібно взяти вишню у власному соку та злегка прим'яти її ложкою для того, щоб вона віддала більше соку.

Далі до склянки треба додати лід, а за бажанням – трохи вишневого сиропу для більш насиченого солодкого смаку. Опісля залити трішки кока-колою.

Завершальний крок для напою – це порція свіжозвареного еспресо.

У кінцевому результаті виходить освіжаючий напій з легкою кислинкою вишні, солодкими нотками та характерною кавовою гіркотою. Водночас це не єдиний вірусний рецепт, який поєднує вишню та каву. У мережі також набирає популярності вишневий айс-лате. Його готують за схожим принципом, однак замість кока-коли додають молоко.

Тренд на нові напої з'явився дуже вчасно, адже наприкінці червня Україну накрила хвиля справжньої літньої спеки. Зокрема, 27 червня у західних областях України стовпчики термометрів піднялися до понад 30 градусів вище нуля.

Укргідрометцентр попередив, що 28 червня Україна знову очікує сильна спека. Якщо вдень температура коливатиметься в межах +29… +34 градусів вище нуля, то в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях повітря розігріється до рекордних +35… +38 градусів вище нуля.