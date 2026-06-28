Что входит в рецепт нового летнего напитка из TikTok — поделилась одна из пользовательниц @kdrvtsv1 в TikTok.

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Как приготовить новый напиток

Для приготовления нужно взять вишню в собственном соку и слегка размять её ложкой, чтобы она отдала больше сока.

Далее в стакан нужно добавить лед, а по желанию — немного вишневого сиропа для более насыщенного сладкого вкуса. Затем залить немного кока-колы.

Завершающий шаг для напитка — это порция свежесваренного эспрессо.

В итоге получается освежающий напиток с легкой вишневой кислинкой, сладкими нотками и характерной кофейной горчинкой. При этом это не единственный популярный рецепт, сочетающий вишню и кофе. В сети также набирает популярность вишневый айс-латте. Его готовят по схожему принципу, однако вместо кока-колы добавляют молоко.

Тенденция на новые напитки появилась очень своевременно, ведь в конце июня Украину накрыла волна настоящей летней жары. В частности, 27 июня в западных областях Украины столбики термометров поднялись до более чем 30 градусов выше нуля.

Укргидрометцентр предупредил, что 28 июня Украину снова ждет сильная жара. Если днем температура будет колебаться в пределах +29… +34 градусов выше нуля, то в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях воздух разогреется до рекордных +35… +38 градусов выше нуля.