Ситно, швидко і без зайвих зусиль: рецепт незвичайної яєчні на сніданок

Необов'язково витрачати багато часу чи купувати дорогі продукти, щоб приготувати поживний і смачний сніданок. Достатньо декілька простих інгредієнтів та 10 хвилин на кухні.

Якщо звичайна яєчня вам вже набридла на сніданок, то ось оновлений варіант від нутриціологині Карини, який точно може зацікавити та стати улюбленцем серед усіх страв.

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Чим замінити звичайну яєчню: простий і ситний сніданок за кілька хвилин

Спочатку беремо кабачок і натираємо його на великій тертці. Викладаємо на розігріту пательню та обсмажуємо кілька хвилин, поки він стане м'якшим. Тим часом нарізаємо помідор невеликими шматочками і також додаємо до кабачка. Далі беремо два яйця (або більше, залежно від бажаного розміру порції), розбиваємо їх у пательню, усе перемішуємо та солимо за смаком. За бажанням можна додати улюблені спеції.

Простий та ситний сніданок / інстаграм karina___healthy_food

Коли яєчня готова, доповнюємо сніданок половиною авокадо, кількома шматочками сиру та однією грінкою або шматочком підсмаженого хліба. У результаті виходить простий, але дуже смачний і ситний сніданок.

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Його перевага у тому, що яйця є джерелом білка, авокадо містить корисні жири, овочі додають клітковину та вітаміни, а грінка забезпечує організм енергією завдяки вуглеводам. Такий сніданок добре насичує та допомагає довше не відчувати голоду.