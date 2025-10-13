У нас і досі існують певні побоювання щодо п'ятниці, в яку випадає 13-те число місяця. Одна з найпоширеніших версій походження цього забобону опирається на одну подію, котра трапилася 13 жовтня 1307 року, у п'ятницю.

І пов'язана вона з історію тамплієрів. У чому справа – розповість 24 Канал з посиланням на Sky History.

Цікаво Маргарет Тетчер була проти незалежності України: що вона про це казала під час візиту в Київ

Що трапилося 13 жовтня 1307 року?

Тамплієри були основною силою християнської коаліції на Близькому Сході. Однак після того, як мусульмани повторно завоювали Святу Землю – території сучасних Ізраїлю та Палестини, лицарі повернулися до Європи. У 1303 році вони перебралися на територію Франції. Однак король Філіп IV мав образу на тамплієрів, бо ті відмовили йому свого часу надати позику для погашення заборгованостей.

Тому це призвело до того, що король вирішив розгромити орден. 13 жовтня 1307 року він віддав наказ арештувати усіх французьких тамплієрів, включно з великим магістром Жаком де Молем.

Арештованих катували та змушували зізнаватися в поклонінні дияволу, гомосексуальності, корупції, єресі, шахрайстві, богохульстві та інших тяжких для церкви гріхах. Покарання варіювалися від відлучення від церкви до спалення на вогнищі. Таким чином орден припинив існування.

За найпопулярнішою теорією, саме через це існує міф про нещасливу" п'ятницю 13".

Більше про історію тамплієрів: дивіться відео

Є й біблійне походження

Ще одна популярна версія про походження забобону сягає початку нашої ери. Як відзначає The Mirror, згідно з Біблією, Ісуса Христа розіп'яли саме у п'ятницю, тому цей день для християн завжди скорботний.

А число 13 вважають нещасливим, бо страті Христа передувала Таємна вечеря, на якій були присутніми 13 осіб – Ісус та 12 апостолів, серед яких був зрадник Юда.

Коли буде найближча "п'ятниця 13"?