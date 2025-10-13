У нас до сих пор существуют определенные опасения относительно пятницы, в которую выпадает 13-е число месяца. Одна из самых распространенных версий происхождения этого суеверия опирается на одно событие, которое случилось 13 октября 1307 года, в пятницу.

И связана она с историю тамплиеров. В чем дело – расскажет 24 Канал со ссылкой на Sky History.

Интересно Маргарет Тэтчер была против независимости Украины: что она об этом говорила во время визита в Киев

Что случилось 13 октября 1307 года?

Тамплиеры были основной силой христианской коалиции на Ближнем Востоке. Однако после того, как мусульмане повторно завоевали Святую Землю – территории современных Израиля и Палестины, рыцари вернулись в Европу. В 1303 году они перебрались на территорию Франции. Однако король Филипп IV имел обиду на тамплиеров, потому что те отказали ему в свое время предоставить заем для погашения задолженностей.

Поэтому это привело к тому, что король решил разгромить орден. 13 октября 1307 года он отдал приказ арестовать всех французских тамплиеров, включая великого магистра Жака де Моля.

Арестованных пытали и заставляли признаваться в поклонении дьяволу, гомосексуальности, коррупции, ереси, мошенничестве, богохульстве и других тяжких для церкви грехах. Наказания варьировались от отлучения от церкви до сожжения на костре. Таким образом орден прекратил существование.

По самой популярной теории, именно поэтому существует миф о несчастливой "пятнице 13".

Больше об истории тамплиеров: смотрите видео

Есть и библейское происхождение

Еще одна популярная версия о происхождении суеверия достигает начала нашей эры. Как отмечает The Mirror, согласно Библии, Иисуса Христа распяли именно в пятницу, поэтому этот день для христиан всегда скорбный.

А число 13 считают несчастливым, потому что казни Христа предшествовала Тайная вечеря, на которой присутствовали 13 человек – Иисус и 12 апостолов, среди которых был предатель Иуда.

Когда будет ближайшая "пятница 13"?