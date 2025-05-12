Ринок праці зазнає значних змін до 2030 року: які професії зникнуть, а які стануть трендом

До 2030 року майже 40% актуальних сьогодні навичок втратять свою цінність. Значною мірою на це впливає стрімка цифровізація.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на дослідження Future of Jobs Report 2025.

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Як зміниться ринок праці у найближчі 5 років

Згідно з результатами дослідження, ринок праці у 2025 – 2030 роках буде формуватися під впливом кількох основних чинників:

збільшення цифровізації;

зростання вартості життя;

адаптація до змін клімату;

геополітична напруженість.

Протягом цього періоду найбільше зросте попит на професії, пов'язані з технологіями, зокрема на фінтех-інженерів, фахівців з ШІ та експертів з машинного навчання.

Професії, які пов'язані з технологіями, будуть у тренді / Фото Unsplash

Водночас залишатимуться популярними такі професії, як викладачі вищих і середніх навчальних закладів, працівники сільського господарства, водії, будівельники, продавці, працівники харчової промисловості, медсестри та соціальні працівники.

У дослідженні також зазначається, що 39% навичок, які є актуальними сьогодні, зміняться протягом найближчих п’яти років.

Серед найважливіших навичок для майбутніх працівників виділяються креативне мислення, стійкість, гнучкість, вміння адаптуватись, а також допитливість і бажання навчатися протягом усього життя.

Натомість серед менш затребуваних навичок будуть вправність рук, витривалість і точність.