25 грудня чи 7 січня: чому в нас існують дві дати Різдва

Скоро християни відзначатимуть одне з найбільших свят – Різдво Ісуса Христа. Однак дата цього свята є питанням суперечок.

Більшість християн відзначають це свято 25 грудня, водночас частина православних країн – 7 січня. Як сталося так, що існують дві дати Різдва – розповість 24 Канал з посиланням на BBC.

Цікаво Ці треки мають бути у вашому плейлисті: які пісні можна почути у фільмі "Ти – космос"

Чому існують дві дати Різдва?

Перші християни не мали чітких дат для святкування Різдва та інших свят. Однак поступово, зміщуючи язичництво, християнські свята ставали їхньою заміною. Тому, наприклад, Різдво встановили святкувати після зимового сонцестояння. Раніше так відзначали свято народження зимового сонця. З літнім сонцестоянням історія схожа, тільки тоді відзначають Різдво Івана Хреститеся, яке в народі називають Івана Купала.

За юліанським календарем, яким світ послуговувався до ХVI століття, дата Різдва припадала на 25 грудня. Однак коли була виявлена похибка в календарі, Папа Римський Григорій VIII затвердив новий календар, а для виправлення помилок старого довелося пропустити 11 днів. Так після 4 жовтня 1582 року настало одразу 15.



Жовтень 1582 року, після якого, фактично, і з'явилися дві дати Різдва / Скриншот

Однак православний світ приймав новий календар неохоче і надалі користувався юліанським. З часом різниця між календарями зросла і зараз вона становить 13 днів.

То ж як з'явилося 7 січня? Річ у тім, що на початку ХХ століття православні церкви використовували все ще юліанський календар, але у світському житті країни все частіше переходили на григоріанський – і за ним ми, власне, і живемо не залежно від того, який календар використовує церква. Тому 25 грудня за юліанським календарем відповідає 7 січня за григоріанським. Тобто православні церкви святкують Різдво 25 грудня, просто за іншим календарем, який відстає від звичного нам на 13 днів.

З 1920-х років більшість православних церков почали упроваджувати новий календар. Проте дати визначення Великодня і всіх рухомих свят залишили за юліанським календарем. Тому цей календар називають новоюліанським. Саме на цей календар і перейшли українські церкви у 2023 році.

Як пише портал Upworthy, з 2100 року різниця між юліанським та григоріанським календарем становитиме 14 днів. Якщо до чого часу, наприклад, Російська, Сербська, Польська, Македонська, та Єрусалимська церкви не змінять свій календар, то Різдво припадатиме вже не на 7, а на 8 січня.

Як святкують Різдво в Україні?