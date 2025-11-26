25 декабря или 7 января: почему у нас существуют две даты Рождества
- Большинство христиан празднуют Рождество 25 декабря, а часть православных стран - 7 января, из-за разницы между юлианским и григорианским календарями.
- С 1920-х годов большинство православных церквей перешли на новоюлианский календарь, а украинские церкви сделали это в 2023 году; с 2100 года разница между календарями возрастет до 14 дней.
Скоро христиане будут отмечать один из самых больших праздников –Рождество Иисуса Христа. Однако дата этого праздника является вопросом споров.
Большинство христиан отмечают этот праздник 25 декабря, в то же время часть православных стран – 7 января. Как случилось так, что существуют две даты Рождества – расскажет 24 Канал со ссылкой на BBC.
Почему существуют две даты Рождества?
Первые христиане не имели четких дат для празднования Рождества и других праздников. Однако постепенно, смещая язычество, христианские праздники становились их заменой. Поэтому, например, Рождество установили праздновать после зимнего солнцестояния. Раньше так отмечали праздник рождения зимнего солнца. С летним солнцестоянием история похожа, только тогда отмечают Рождество Ивана Креститеся, которое в народе называют Ивана Купала.
По юлианскому календарю, которым мир пользовался до ХVI века, дата Рождества приходилась на 25 декабря. Однако когда была обнаружена погрешность в календаре, Папа Римский Григорий VIII утвердил новый календарь, а для исправления ошибок старого пришлось пропустить 11 дней. Так после 4 октября 1582 года наступило сразу 15.
Октябрь 1582 года, после которого, фактически, и появились две даты Рождества / Скриншот
Однако православный мир принимал новый календарь неохотно и в дальнейшем пользовался юлианским. Со временем разница между календарями выросла и сейчас она составляет 13 дней.
Так как же появилось 7 января? Дело в том, что в начале ХХ века православные церкви использовали все еще юлианский календарь, но в светской жизни страны все чаще переходили на григорианский – и по нему мы, собственно, и живем не зависимо от того, какой календарь использует церковь. Поэтому 25 декабря по юлианскому календарю соответствует 7 января по григорианскому. То есть православные церкви празднуют Рождество 25 декабря, просто по другому календарю, который отстает от привычного нам на 13 дней.
С 1920-х годов большинство православных церквей начали внедрять новый календарь. Однако даты определения Пасхи и всех подвижных праздников оставили по юлианскому календарю. Поэтому этот календарь называют новоюлианским. Именно на этот календарь и перешли украинские церкви в 2023 году.
Как пишет портал Upworthy, с 2100 года разница между юлианским и григорианским календарем составит 14 дней. Если до чего времени, например, Русская, Сербская, Польская, Македонская, и Иерусалимская церкви не изменят свой календарь, то Рождество будет приходиться уже не на 7, а на 8 января.
Как празднуют Рождество в Украине?
В 2023 году Православная Церковь Украины и Украинская Греко-Католическая Церковь перешли на новоюлианский календарь. То есть все праздники с постоянными датами унифицированы с григорианским календарем. Однако дату празднования Пасхи и всех подвижных праздников оставляют по старому стилю. Этим календарем пользуются большинство православных церквей, в частности Вселенский патриархат.
Однако Украинская Православная Церковь Московского патриархата не перешла на новый календарь, поэтому часть людей в Украине празднуют именно по юлианскому календарю.
До 2023 года в Украине 25 декабря и 7 января были государственными выходными, однако Верховная Рада отменила выходной на 7 января. Однако в условиях военного положения никаких государственных выходных нет.