Розвиток штучного інтелекту зробить п'ятиденний робочий тиждень зайвим. Вже зовсім скоро компанії перейдуть на три чи чотири дні роботи.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на генерального директора Zoom Еріка Юаня в інтерв'ю The New York Times.

Дивіться також Творець ChatGPT спрогнозував масові скорочення через ШІ: які професії у найбільшій небезпеці

Коли може відбутися скорочення робочого тижня?

Юань вважає, що розвиток штучного інтелекту незабаром зробить п'ятиденний робочий тиждень пережитком минулого. На його думку, саме так ШІ має покращувати якість життя людей.

Я вважаю, що якщо штучний інтелект може поліпшити наше життя, то навіщо нам працювати п’ять днів на тиждень?,

– заявив Юань.

Він прогнозує, що більшість компаній перейдуть на три- чи чотириденний графік, адже автоматизація зменшує потребу в постійній роботі людей.

Розвиток ШІ може призвести до скорочення робочого тижня / Фото Pexels

Для багатьох працівників це означатиме скорочення робочих годин, а для деяких, можливо, втрату роботи.

"Кожна компанія підтримає три- або чотириденний робочий тиждень. Я вважаю, що в кінцевому підсумку це звільнить час для всіх", – переконаний гендиректор Zoom.

Водночас він визнає, що разом із позитивними змінами штучний інтелект призведе й до неминучих скорочень, оскільки автоматизовані агенти дедалі частіше замінюватимуть людей.

Яка існує небезпека розвитку ШІ?

Вчений Джеффрі Гінтон, відомий як "хрещений батько штучного інтелекту", попередив про потенційні загрози розвитку цієї технології. В інтерв'ю для Financial Times він наголосив, що небезпека ШІ виходить далеко за межі суто технологічних проблем.

За словами Гінтона, компанії дедалі частіше використовуватимуть штучний інтелект для заміни працівників, що призведе до зростання прибутків у невеликої групи людей і водночас до збідніння більшості.

Це не провина ШІ, це провина капіталістичної системи,

– підкреслив науковець.

Також він припустив, що людство може втратити контроль над надрозумним штучним інтелектом. Єдиною відомою аналогією, де менш розумна істота здатна керувати більш розумною, Гінтон назвав взаємини матері та дитини.

На його думку, головним завданням має стати формування у ШІ своєрідного материнського інстинкту, який змусив би його піклуватися про людей незалежно від рівня його інтелекту.

Яку професію ШІ не зможе замінити?