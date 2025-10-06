Развитие искусственного интеллекта сделает пятидневную рабочую неделю лишней. Уже совсем скоро компании перейдут на три или четыре дня работы.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на генерального директора Zoom Эрика Юаня в интервью The New York Times.

Когда может произойти сокращение рабочей недели?

Юань считает, что развитие искусственного интеллекта вскоре сделает пятидневную рабочую неделю пережитком прошлого. По его мнению, именно так ИИ должен улучшать качество жизни людей.

Я считаю, что если искусственный интеллект может улучшить нашу жизнь, то зачем нам работать пять дней в неделю?,

– заявил Юань.

Он прогнозирует, что большинство компаний перейдут на трех- или четырехдневный график, ведь автоматизация уменьшает потребность в постоянной работе людей.

Развитие ИИ может привести к сокращению рабочей недели / Фото Pexels

Для многих работников это будет означать сокращение рабочих часов, а для некоторых, возможно, потерю работы.

"Каждая компания поддержит трех- или четырехдневную рабочую неделю. Я считаю, что в конечном итоге это освободит время для всех", – убежден гендиректор Zoom.

В то же время он признает, что вместе с положительными изменениями искусственный интеллект приведет и к неизбежным сокращениям, поскольку автоматизированные агенты все чаще будут заменять людей.

Какая существует опасность развития ИИ?

Ученый Джеффри Гинтон, известный как "крестный отец искусственного интеллекта", предупредил о потенциальных угрозах развития этой технологии. В интервью для Financial Times он подчеркнул, что опасность ИИ выходит далеко за пределы чисто технологических проблем.

По словам Гинтона, компании все чаще будут использовать искусственный интеллект для замены работников, что приведет к росту доходов у небольшой группы людей и одновременно к обеднению большинства.

Это не вина ИИ, это вина капиталистической системы,

– подчеркнул ученый.

Также он предположил, что человечество может потерять контроль над сверхразумным искусственным интеллектом. Единственной известной аналогией, где менее разумное существо способно управлять более умным, Гинтон назвал взаимоотношения матери и ребенка.

По его мнению, главной задачей должно стать формирование у ИИ своеобразного материнского инстинкта, который заставил бы его заботиться о людях независимо от уровня его интеллекта.

