Робота на краю світу за 2500 євро: в Антарктиду шукають працівників, але є одна дика умова

Робота серед пінгвінів, туристів і крижаних пейзажів звучить незвично, але має свої складнощі. У Британії шукають працівників для антарктичної бази Порт-Локрой, де можна заробляти до 2500 євро на місяць, проте доведеться звикнути до суворих умов і майже повної відсутності звичних побутових зручностей.

Як повідомляє видання Ziare.com, працівники зустрічатимуть туристів, продаватимуть сувеніри, працюватимуть у поштовому відділенні та стежитимуть за колонією пінгвінів. Контракти розраховані переважно на літній сезон в Антарктиді – з листопада до березня.

Що потрібно робити на антарктичній базі?

Порт-Локрой розташований на острові Гудьє в архіпелазі Палмера. Базу заснували британці у 1944 році під час Другої світової війни.

Згодом колишній військовий об'єкт перетворили на туристичну локацію з музеєм, сувенірною крамницею та поштовим відділенням Penguin Post Office. Працівники мають приймати відвідувачів із круїзних суден, розповідати про історію бази, продавати сувеніри й обробляти кореспонденцію.

Через місцеве поштове відділення щороку проходить понад 80 тисяч листівок, які потрібно сортувати та штампувати перед відправленням.

Ще одне важливе завдання – спостереження за субантарктичними пінгвінами. Працівники підраховують птахів, гнізда та пташенят, а також збирають дані про розмноження колонії. Цю інформацію використовують для наукових досліджень.

На початку сезону персонал обмежує доступ до окремих ділянок, щоб не турбувати птахів під час облаштування гнізд.

Яку зарплату пропонують і що забезпечують?

Залежно від посади, працівники можуть отримувати від 1700 до 2500 євро на місяць. Організація забезпечує їх житлом, харчуванням і одягом, необхідним для роботи в екстремальних погодних умовах.

Однак побут на базі далекий від звичного комфорту. Там немає проточної води, а запаси питної води доставляють кораблями.

Через це персоналу доводиться економити воду й обмежувати частоту приймання душу – зазвичай до одного разу на тиждень. Постачання також залежить від погоди, тому працівникам потрібно бути готовими до періодів, коли отримати необхідні ресурси складніше.