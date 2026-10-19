Як повідомляє видання Ziare.com, працівники зустрічатимуть туристів, продаватимуть сувеніри, працюватимуть у поштовому відділенні та стежитимуть за колонією пінгвінів. Контракти розраховані переважно на літній сезон в Антарктиді – з листопада до березня.

Що потрібно робити на антарктичній базі?

Порт-Локрой розташований на острові Гудьє в архіпелазі Палмера. Базу заснували британці у 1944 році під час Другої світової війни.

Згодом колишній військовий об'єкт перетворили на туристичну локацію з музеєм, сувенірною крамницею та поштовим відділенням Penguin Post Office. Працівники мають приймати відвідувачів із круїзних суден, розповідати про історію бази, продавати сувеніри й обробляти кореспонденцію.

Через місцеве поштове відділення щороку проходить понад 80 тисяч листівок, які потрібно сортувати та штампувати перед відправленням.

Ще одне важливе завдання – спостереження за субантарктичними пінгвінами. Працівники підраховують птахів, гнізда та пташенят, а також збирають дані про розмноження колонії. Цю інформацію використовують для наукових досліджень.

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На початку сезону персонал обмежує доступ до окремих ділянок, щоб не турбувати птахів під час облаштування гнізд.

Яку зарплату пропонують і що забезпечують?

Залежно від посади, працівники можуть отримувати від 1700 до 2500 євро на місяць. Організація забезпечує їх житлом, харчуванням і одягом, необхідним для роботи в екстремальних погодних умовах.

Однак побут на базі далекий від звичного комфорту. Там немає проточної води, а запаси питної води доставляють кораблями.

Через це персоналу доводиться економити воду й обмежувати частоту приймання душу – зазвичай до одного разу на тиждень. Постачання також залежить від погоди, тому працівникам потрібно бути готовими до періодів, коли отримати необхідні ресурси складніше.