Как сообщает издание Ziare.com, сотрудники будут встречать туристов, продавать сувениры, работать в почтовом отделении и следить за колонией пингвинов. Контракты рассчитаны преимущественно на летний сезон в Антарктиде – с ноября по март.

Что нужно делать на антарктической базе?

Порт-Локрой расположен на острове Гудье в архипелаге Палмера. База была основана британцами в 1944 году во время Второй мировой войны.

Впоследствии бывший военный объект превратили в туристическую локацию с музеем, сувенирной лавкой и почтовым отделением Penguin Post Office. Сотрудники должны принимать посетителей с круизных судов, рассказывать об истории базы, продавать сувениры и обрабатывать корреспонденцию.

Через местное почтовое отделение ежегодно проходит более 80 тысяч открыток, которые необходимо сортировать и проштамповывать перед отправкой.

Еще одна важная задача – наблюдение за субантарктическими пингвинами. Сотрудники подсчитывают птиц, гнезда и птенцов, а также собирают данные о размножении колонии. Эта информация используется для научных исследований.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В начале сезона персонал ограничивает доступ к отдельным участкам, чтобы не беспокоить птиц во время устройства гнезд.

Какую зарплату предлагают и что обеспечивают?

В зависимости от должности сотрудники могут получать от 1700 до 2500 евро в месяц. Организация обеспечивает их жильем, питанием и одеждой, необходимой для работы в экстремальных погодных условиях.

Однако быт на базе далек от привычного комфорта. Там нет проточной воды, а запасы питьевой воды доставляют на кораблях.

Из-за этого персоналу приходится экономить воду и ограничивать частоту принятия душа – обычно до одного раза в неделю. Поставки также зависят от погоды, поэтому работникам нужно быть готовыми к периодам, когда получить необходимые ресурсы сложнее.